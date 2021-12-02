日本2021年1月到10月農林水產物及食品出口金額約9734億日圓（約新台幣2382億元），較去年同期成長28%；以此推估，2021年全年出口金額可望首度突破政府設定的1兆日圓目標。

日本時事通信社報導，日本農林水產物及食品2021年全年出口金額可望創新高，主要拜在全球受歡迎的日本牛肉及日本酒等之賜，另外就是疫情影響變少的美國與中國等國恢復外食需求。

日本政府相關人士說，目前看來到11月的出口金額就可以超過1兆日圓。

日本今年10月農林水產物及食品出口金額達1054億日圓，較去年同期成長14.9%，創單月新高紀錄；其中帆立貝約84億日圓、日本酒等酒類約101日圓。

日本政府設定農林水產物及食品出口金額目標為現階段1兆日圓、2025年達2兆日圓、2030年達5兆日圓；2020年全年出口金額雖以9860億日圓創新高，但仍未能突破1兆日圓大關。