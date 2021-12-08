受大陸進出口強勁帶動，人民幣兌美元強勁，其中，在岸人民幣兌美元（CNY）8日上午上漲逾100基點，最高升至6.3555，創2018年以來新高。

中國人民銀行也提高中間價，報在6.3677，創逾半年來新高，上升61基點，漲幅0.1％。

中國海關總署7日公布，中國11月貿易順差達717.2億美元，首11個月順差累計5817.1億美元，預計全年超過6000億美元幾成定局，創下2015年以來最高水平，對人民幣匯率帶來強勁支撐。

光大證券分析分析指出，人民幣匯率強勁上攻的力量主要來源於三個方面，一是疫情對美國和歐洲的不均衡衝擊，推動美元指數趨勢性下行；二是中國持續強勁的出口增速，推動貿易順差的擴張，進而帶動銀行結售匯差額走闊；三是疫情影響下，美國貨幣寬鬆程度強於國內，導致中美利差走闊至歷史高位，以及美元流動性過於充裕。

此外，中國人民銀行8日公佈，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日在公開市場開展了人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2.2％。

這是進入12月後，人行連續第6日將逆回購規模定在百億元，並完全對沖當日到期量。據路透統計，本周公開市場有2300億元逆回購到期，前兩天各1000億元，後3天均為100億元。