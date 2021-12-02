台中市高齡志工數近4年增逾60％，榮獲高齡友善城市「活躍獎」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市高齡志工服務時數，一年高達120萬1328小時，如以最低工資時薪計算，相當於創造1億9221萬2480元社會產值，志工熱心付出；衛生福利部國民健康署舉辦第13屆台灣健康城市暨高齡友善城市評選，台中市政府社會局榮獲高齡友善城市「活躍獎」肯定。

社會局長彭懷真指出，自2016年起，台中市高齡志工隊數與人數每年持續成長，截至去年底，高齡志工隊數共586隊、人數3萬6043人，占全市志工總人數28.9％，4年間成長率達60.4％，實現「高齡志工在台中，健康幸福傳遞中！」

台中市高齡志工服務時數，一年高達120萬1328小時，如以最低工資時薪計算，相當於創造1億9221萬2480元社會產值；志願服務的推動，更是台中市落實聯合國永續發展目標，建立多元夥伴關係的重要策略。

社會局指出，今年「活躍獎」全國共有34個單位參賽，通過書面審查和口頭簡報，才會進入實地考評階段。

考評當日，社會局邀集環境保護局、衛生局、民政局、警察局、新聞局、客家事務委員會及地政局，8個推動高齡志工方案的特色局處一同參與，發揮市府團隊合作精神。

南區西川里及西川、江川、國光、樹義與福興社區發展協會，展現社福、環保、守望相助隊等各領域多元服務成果，台中市最終脫穎而出，榮獲高齡友善城市「活躍獎」殊榮。

社會局統計，截至今年10月，台中市65歲以上老年人口約40萬，占總人口14％，已達高齡社會。為落實活躍老化，鼓勵更多長者投入志願服務與社會參與，攜手各局處及志工隊，發展高齡志工方案，運用長輩的專長、特質、興趣融入志願服務。

另透過教育訓練，提升高齡志工提供公共服務的能力，同時結合社區資源，強化社區長輩服務，鼓勵「初老」服務「老老」，緊密連結高齡者與社區，落實在地老化。社會局鼓勵每位市民都成為志工，藉由大眾參與志願服務的力量，提升台中軟實力，打造友善高齡者幸福宜居城。