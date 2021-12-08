國泰金控結合旗下子公司力量，於客戶、貴賓贈禮選擇台灣原創社企產品，用購買行動支持，更讓收禮者也分享台灣優質原創力，第四度榮獲經濟部中小企業處舉辦的「Buying Power」獎肯定。

經濟部中小企業處舉辦的「Buying Power -獎勵採購社會創新產品及服務」，目的為鼓勵企業將相關資源投入、並採購社創企業產品或服務，利用企業的推廣，使社創企業能夠拓展行銷通路。

國泰金控從「青年培力」的角度出發，長期扶植社會企業／社會創新組織，持續運用核心職能，透過「概念推廣、社群建立、財務支持、平台建置」四大面向與社會企業／社會創新組織共同成長。

今年度集結各子公司的力量共同創造採購超過新台幣1400萬元的亮眼成績，集團透過內部溝通，鼓勵各子公司加入購買行列，從高階主管至基層同仁皆擁有優先採購社創商品的意識，運用「選擇的力量」創造影響力，為關注的環境社會議題盡一份心力，此次採購金額較2020年成長27％，獲採購獎《首獎》殊榮。

國泰人壽協理廖昶超表示，國泰積極於集團內部展開與社會企業的跨域合作，以使命為優先的社會創新企業擁有面對社會議題的敏感度，本身就是變革的驅動力，其充滿創新、實驗的動能，也幫助國泰在推展永續行動時，能跳脫框架思考，為複雜問題找尋最佳解方。

廖昶超表示，國泰金控今年度即參與由台北市政府產業發展局主辦的「台北好社企－企業挑戰賽」計畫，在交流過程中接觸許多優秀的社企夥伴，未來也期待可以跟更多社創單位合作，持續強化社創生態圈的夥伴關係。