台股「假投資、真詐騙」情況愈趨猖獗，依據新北市刑大統計，今年1月至10月共接獲2737件詐欺案件，比去年同期成長16.52％，其中投資型詐騙高達658件，占比達24.04％，其中被害者年齡以20歲至29歲居多，年輕人想投資獲利，到頭來卻是一場空，不可不慎。

新北市刑大統計，2021年1月至10月全市共發生2737件詐騙案，相較於去年同期2349件，攀升16.52％，成長幅度相當驚人，此外詐騙類型以投資型詐騙最多，網路購物詐騙居次，詐騙集團多以臉書、Line等通訊軟體詐騙。

此外，投資型詐騙被害人以20至29歲最多，其次為30歲至39歲、40歲至49歲，詐騙集團看準年輕人想要投資獲利的心態，利用飆股、炒股等話術吸引年輕人進行詐騙。

新北市刑大副大隊長張俊明指出，受到疫情影響，詐騙集團改以投資型及網路購物詐騙為主，詐騙集團會先廣發推薦飆股簡訊、社群訊息，甚至會打電話邀約加入會員群組。

被害人加入後，透過老師推薦飆股，投資台股、美股、虛擬貨幣等，一旦被害人匯款後則立即封鎖消失，此外，還有許多詐騙集團自己架設的一頁式投資網站。

張俊明也說，詐騙集團多以網路通訊軟體等方式詐騙，另外也會在交友軟體中利用年輕貌美女的照片吸引年輕男子，在聊天過程中不時分享投資訊息，讓被害人一時不察，以為可以同時獲得愛情與金錢，呼籲民眾不可不慎，有任何問題都可以打165反詐騙電話。

今年1月至11月18日，全市透過金融機構協助攔阻392件詐騙，攔阻金額1億6006萬8618元；透過超商協助57件詐騙，攔阻金額176萬21元。