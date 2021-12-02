達標了！投資臺灣事務所今日(2)審理台商回流方案，通過錦明實業、傳仕精密機械、美麗微半導體及康舒科技等4家廠商投資案，總斥資金額74億元。如此「投資台灣三大方案」總金額超過1兆5012億元，在年底收案前正式達到1.5兆設定目標。

今日事務所排審「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，在近期台商重現回流潮下，再通過4家方案。合計243家台商返台投資達9686億元，不過仍未達當初設定目標1兆元。但是三大方案實施屆滿3年之前，仍繳出超過1.5兆目標。投資台灣事務所表示，後續尚有68家企業排隊待審。

今日4家台商多數都受美中貿易影響，像早期從事五金加工、塑膠射出成型，現發展至綠能儲能櫃組件沖壓製品的錦明實業，為確保競爭優勢，計劃斥資22億元在桃園楊梅區興建廠房，建置8條智慧化產線。傳仕精密機械斥資逾1億元在台南善化既有廠房，擴增2條智慧加工線與2條智慧組裝線。

美麗微半導體則是在美中貿易戰催化下，在台有迫切擴產之需求，為此加碼5億元投資二案，於原宜蘭市有一案廠房臨近處購置廠房以改建新廠，持續投入智慧化生產與研發。

全球電源供應器研發及製造大廠的康舒科技，隸屬金仁寶集團公司的第一件台商台回台投資方案已於2019年7月通過，由於全球電子消費性產品市場需求暢旺，且美中貿易戰推助全球產業鏈重組，為此規劃加碼46億元再投第二案，在淡水總部拆除舊廠興建新廠，大幅提升電源供應器產能。