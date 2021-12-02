宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）已祝賀在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）當選下任總統，卡斯楚將是宏國首位女元首。

目前已有半數以上選票開出，宏都拉斯全國選舉委員會（National Electoral Council）公布的結果顯示，卡斯楚的票數居第一，領先右派執政黨「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

葉南德茲昨天在全國廣播中宣告：「結果顯示，秀瑪菈．卡斯楚贏得選舉，我要祝賀她勝選。」

「我要恭喜宏都拉斯人民，投票情況踴躍…我國民主政治因而深化，足以作為全世界的楷模。」這次總統選舉有將近7成合格選民投票，為宏都拉斯寫下歷史紀錄。

葉南德茲並說，他「成立了交接團隊，以方便新任政府及時接掌政務」。

葉南德茲明年1月27日將在首都德古西加巴（Tegucigalpa）的國家球場（National Stadium）將政權移交給卡斯楚。