國內矽智財廠商短線上雖受到美國禁令的影響，不過拉長時間軸來看產業發展仍然正向，包括力旺、億而得都喜迎龐大商機。

美國商務部日前以危害美國的安全利益為由，公布因為涉及支持中國軍方、獲取或企圖獲取美國軍事應用而遭到列入「軍事最終用戶（ＭＥＵ）清單」的二七個實體和個人名單，其中包括了十二間中國企業，市場傳出，在這十二家中國企業當中，有部分公司為國內矽智財（ＩＰ）廠商的旗下客戶，因此，這一波禁令恐將影響相關廠商的營運動能。

當時消息一出，不少國內ＩＰ廠商隨即受到衝擊，股價也紛紛應聲下跌。深入仔細探究，若是將時間軸拉長往前回推，國內矽智財廠商先前確實因為受惠中國「去美化」以及美國「去中化」的效益，拿下不少中國客戶的訂單，當然，在營收方面就有相當顯著的成長，不過，隨著美國開鍘中國的風暴持續延燒，矽智財廠商的接單也難逃面臨重新大洗牌的狀況。

矽智財發展趨勢正向

不過，回過頭來從產業面來看，矽智財ＩＰ的廣泛應用毫無疑問地，已經是不會回頭的產業趨勢。矽智財ＩＰ是一種經過事先定義、設計、驗證、可重複使用的積體電路模塊，具備特定的功能性；而ＩＰ的重要性就在於能夠幫助降低晶片的開發難度、縮短開發周期，並且提升晶片的效能，因此，在整個半導體產業鏈當中，ＩＰ扮演著整個產業發展過程當中不可或缺的重要角色。

近來隨著半導體越往先進製程走，晶片設計複雜度越來越高，ＩＣ設計公司為了讓產品能夠及時上市，同時又能夠穩定自身毛利率表現，因此發展出「分工合作」外購ＩＰ的營運模式。簡單來說，就是ＩＣ設計業者透過購買成熟可靠的ＩＰ方案，完成某項特定功能，因為不需要針對每個細節進行設計，可大幅節省研發時間，同時對ＩＰ廠商而言，也能從中獲利，進而達到達到雙贏的效果。

力旺喜迎認列旺季

拆解矽智財公司主要營收來源，大約可分成三大部分，首先是ＩＰ授權，就是將所開發完全的ＩＰ技術出售或透過收取權利金的方式，移轉給需要該技術的ＩＣ設計公司，毛利率高達將近一○○％；再來是ＮＲＥ委外設計服務，主要是替客戶進行ＩＣ委外設計代工，包括特殊功能的ASIC或SOC晶片都是其涵蓋範圍，此塊業務的毛利率大約可達到三～五成；最後則是TurnKey服務，即除了ＮＲＥ服務之外，再加上ＩＰ業者代為處理晶片生產製造的業務，雖然這個部分的毛利率表現較差，僅可達十五至二○％左右，不過因為已經進入到量產的階段，對營收金額的挹注反而較大，也是不容小覷的一塊。

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