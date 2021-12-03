Nand Flash先前因為疫情的趨緩，掀起一波修正潮，但大陸雙十一線上通路TV銷量年增11%、銷售額年增17%，且智慧型手機方面的銷售量亦普遍優於市場原先的預期，使得價格於11月底初見觸底回升，目前看到Nand Flash價格落底時間將較市場普遍預估的第二季提前。群聯(8299)第四季無懼傳統淡季，除有第三季遞延訂單外，還有工控、Gaming、車用訂單維持強勁，法人圈也看好，群聯第四季營運有機會再挑戰歷史新高。

全球新冠疫情在疫苗施打覆蓋率持續提升下，疫情出現趨緩現象，居家辦公需求遞減，使得部份終端需求開始出現轉弱的跡象，使得包含Nand Flash在內的記憶體價格於第三季開始走弱，研調機構預測，價格修正的時間將持續至明年第二季，只是，記憶體在僅歷經一季左右的修正時間，因大陸雙十一線上通路TV銷量年增11%，銷售額年增17%，優於市場預期，而在智慧型手機方面的銷售量亦普遍優於市場原先的預期，扭轉市場原先悲觀的氛圍。在終端產品銷售優於預期之下，帶動Nand Flash價格於11月底初見觸底回升，Nand Flash 64G報價出現單周上漲2.04%，故目前看到Nand Flash價格落底時間將較市場普遍預估的明年第二季提前。

有鑑於先前市場對於Nand Flash持較為保守的看法，故群聯也在第三季價格回落時，建立低價庫存原料，反倒有利未來獲利結構。展望第四季，由於對於第四季消費市場的拉貨都已經陸續告一段落，故將走入傳統淡季，但因為第三季缺料無法全數出貨的訂單遞延至，且工控、Gaming、車用訂單維持強勁，因此，群聯第四季營運動能仍可以期待，法人預估，群聯第四季營運將有機會再挑戰歷史新高，且毛利率將維持在相對高檔。

群聯目前已經成功由消費性IC供應商轉型，在高端產品發展上，陸續推出新品，繼2019年成功與AMD合作推出相應的PCIe SSD控制晶片，預估2022年 AMD將再度攜手群聯推出PCIe SSD Gen 5控制晶片，可望複製2019年成功的經驗。