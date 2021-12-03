IHS Markit與自分銀行（Jibun Bank）3日公布11月服務業採購經理人指數（PMI）終值，經季調後從10月的50.7點上升至53點，高於初值52.1點，創2019年8月來新高。這顯示新冠疫情出現消退後，消費者信心隨之上升。

PMI高於50臨界點代表服務業在成長。

IHS Markit經濟師Usamah Bhatti說，11月服務業PMI裡的新訂單，出現去年1月來首次上升，是因為日本陸續解除緊急狀態後，加強民眾的信心和消費意願。

跟其他先進國家相較，日本經濟擺脫疫情衝擊的時間相對落後。目前民眾增加外出用餐、住飯店和其他服務性消費，讓服務業支撐日本經濟同時，製造業卻因為全球晶片短缺和原物料價格持續飆升而承受經營壓力。

Bhatti指出，儘管日本內需持續上升，和有跡象顯示企業的生產力正承受壓力，但日本服務業者卻出現7月來首度降低雇員人數水準，沒有增聘人手來緩和生產力緊繃的問題。

他認為原因是不管製造業抑或服務業，在11月都同樣面對經營成本明顯上升的壓力。

日本11月包含服務與製造業的綜合PMI終值，從10月的50.7點上升至53.3點，創逾四年新高。