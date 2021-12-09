二極體廠虹揚-KY（6573）公告11月自結營收為1.65億元，相較去年同期略微減少了1.96％，不過整年度營收仍上看20億大關，甚至挑戰上市以來的新高。

程御峰指出，十月份虹揚-KY開出紅盤，自結營收高達1.94億，為上市以來同期的最高紀錄，或許是十月備貨力道強勁的因素，十一月份訂單需求趨緩，自結營收為1.65億，相較於去年同期略有衰退，不過整體來看，2021年整體營收仍有濃厚機會突破20億的門檻，達到公司今年設定的目標，並可望挑戰上市以來的新高。

程御峰表示，雖然十一月訂單需求趨緩，但目前虹揚-KY各產品線仍可保持3～6個月的訂單能見度，三大產品線橋式整流器、整流二極體與太陽能二極體雖然銷售略有下滑約10～20％，不過整體而言銷售變動不大，加總銷售佔比仍高達九成以上，其中太陽能二極體隨著前端原物料短缺情況緩解，可望在明年有較佳的發揮。

程御峰指出，目前虹揚-KY著重在保護類元件TVS與ESD的開發與銷售，在今年也已經於市場上有所斬獲，打入5C與網通市場，未來也將持續豐富產品齊全度，希望保護類元件的產品能打入如車用市場等更多的應用領域。