韓聯社2日報道稱，北京時間當天下午5時許，韓國國家安保室長徐薰與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津舉行會談，雙方就朝鮮半島終戰宣言等問題進行磋商。一些韓媒認為，此次會談是韓國為簽署終戰宣言而尋求與中國合作的場合，是簽署終戰宣言的分水嶺。

在會談中，楊潔篪表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，建交以來兩國關係全面快速發展，不斷提質升級。這順應時代潮流，符合雙方共同利益。明年是兩國建交30週年。中方願同韓方以此為契機，共同打造更加成熟、穩健的中韓戰略合作夥伴關係。

楊潔篪指出，作為全球主要經濟體以及多邊主義和自由貿易體制的堅定支持者，中韓雙方要繼續發揮互補優勢，合力保障兩國、地區乃至全球產業鏈供應鏈穩定暢通，在區域合作、多邊框架和全球問題上要加強溝通協調，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。

楊潔篪提到，中方一貫支持半島南北雙方改善關係，主張按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，通過對話協商解決朝鮮半島問題，願同各有關方一道為維護半島和平穩定、實現半島長治久安發揮建設性作用。

韓聯社稱，徐薰在會談中表示，國際局勢正處於轉變期，在此背景下，半島地區的和平與穩定尤顯重要，韓中兩國保持溝通與合作比任何時期都顯得格外重要。韓願同中方共同為構築半島永久和平作出不懈努力，繼續推進區域合作，維護多邊主義。

徐薰說，韓方高度重視發展對華關係，期待同中方密切高層交往，全面深化經貿、文化、抗疫等各領域務實合作，積極支持中國舉辦北京冬奧會。

徐薰此次訪華引發韓媒關注。韓聯社推測，徐薰或在會談中向楊潔篪說明過去韓美兩國就半島終戰宣言進行的磋商進展，並就宣言文案內容徵詢中方意見。韓聯社還猜測，徐薰當天有可能請求中方說服北韓參與相關對話。

韓聯社稱，圍繞朝鮮半島終戰宣言，過去一直是韓美兩國在談，若此次中國也加入進來，未來韓朝美中共同參與的「四方會談」有望得到提速。據悉，徐薰計劃於3日結束行程返韓，並在回國前向媒體介紹會談成果。

《韓民族日報》認為，隨著以韓美為中心的終戰宣言討論擴大到韓中，韓朝美中四方的終戰宣言討論能否在不久後正式展開備受矚目。明年2月北京冬奧會開幕在即，如果有關終戰宣言的討論加快，也不排除韓國總統文在寅閃電訪華的可能性。韓國《國民日報》稱，韓國政府的立場是，希望北京冬奧會成為改善南北關係和促進世界和平的契機。

在徐薰訪華之際，韓國電影《哦！文姬》將從3日起在中國上映，不少韓國輿論將兩者聯繫起來進行分析。韓聯社稱，對於韓國電影時隔6年後重新登陸中國院線，韓國外交部相關人士2日表示，「這本身極具意義，也是良好的進展。」

該人士還表示，明年韓中將迎來建交30週年暨「韓中文化交流年」活動，韓方將抓住每一個契機，持續就文化交流領域的問題與中方保持溝通。