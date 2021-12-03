韓聯社中文網報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2日在天津會晤韓國國家安保室長徐薰時表示，中方支援推進發表朝鮮半島終戰宣言，並評價這將為半島和平與穩定作出貢獻。

報導稱，徐薰向中方介紹包括終戰宣言在內，韓國為朝鮮半島和平進程所付出的努力。他還向楊潔篪提到，韓方對中方積極配合對韓出口尿素溶液商檢工作深表謝意，希望兩國今後保持緊密溝通，以防類似問題重演。

楊潔篪則稱徐薰為「老朋友」，並表示中韓兩國適時展開戰略溝通至關重要，也非常必要。他還重申，中方一貫支援韓方為發展兩韓關係所付出的努力，中方也將堅持維護朝鮮半島和平穩定。

報導也提到，雙方還就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨穩後推進中國國家主席習近平訪韓形成共識。

在此之前，中國駐韓國大使邢海明11月22日接受韓媒專訪時提出，中方對兩韓簽署終戰宣言持開放態度，而發表終戰宣言等事宜應與中方保持溝通協商。

陸媒澎湃新聞當時引述中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員、中國周邊戰略研究室主任王俊生表示，邢海明的說法是中國政府首次對兩韓簽署終戰宣言明確表態。

韓聯社則報導，韓國駐中國大使張夏成於11月25日會見楊潔篪時，中方也曾明確表明作為韓戰停戰協定締約方之一，願意參與發表終戰宣言事宜。