中國外交部發言人汪文斌9日主持例行記者會， 回應日媒提問以美國為首的外交抵制北京冬奧一事強調，冬奧是世界各國運動員的舞台，中方堅決反對任何有違奧林匹克憲章精神、以「人權自由」為藉口，企圖將體育運動政治化的行徑。他強調，中日雙方在相互支持對方舉辦奧運上有重要共識，中方已全力支持日方舉辦東京奧運，現在輪到日方體現應有的基本信義。

日本媒體就北京冬奧會發出「三連問」指出，第一，中國駐加拿大使館發表聲明稱，已經向加方提出嚴正交涉。中國是否會向英國提出交涉？第二，日本沒有明確表示「外交抵制」北京冬奧會，但表示不會派閣僚級人物參加，中方對此有何評論？第三，能否介紹具體會向美國採取的反制措施？以及中方是否會向英國、加拿大以及澳洲等其他國家採取反制措施？

汪文斌回應稱，關於第一個問題，中國駐英國使館已經發布了相關的消息稿，可以查閱。

關於第二個問題，想指出的是，北京冬奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，任何以所謂「人權自由」為藉口，企圖將體育運動政治化的行徑，都有違奧林匹克憲章精神，中方堅決反對。

汪文斌強調，中日雙方在相互支持對方舉辦奧運會上有重要共識，中方已全力支持日方舉辦東京奧運會，現在輪到日方體現應有的基本信義。