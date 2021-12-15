中國駐英大使鄭澤光。取自中國駐英使館官網

當地時間12月14日，中國駐英使館就英國政府發表第49份《香港問題半年報告》答記者問。使館發言人稱，英方不顧中方反對，執意發表所謂《香港問題半年報告》，歪曲事實、顛倒黑白，干涉中國內政，嚴重違反了國際關係基本准則。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並已向英方提出嚴正交涉。

該發言人強調，香港回歸以來，中方始終全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。香港由亂到治的事實已充分證明，中方制定並實施香港國安法、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，只會加強香港的法治建設、更好維護廣大香港民眾的各項權利和自由，只會擴大香港社會均衡有序參與政治、更好推動香港民主制度健康發展。同時必須指出，在法治社會，法律面前人人平等，違法必究。英方不應為違法者撐腰打氣。

該發言人強調，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。中方始終為外國駐港領事機構依法履職提供必要協助和支持。同時，外國駐港領事機構必須遵守包括香港國安法在內的中國法律以及《維也納領事關係公約》等國際法准則，不得從事任何干涉中國內政、違反法律的活動。

該發言人表示，英方應該認識到，任何擾亂香港、以港遏華的圖謀都不可能得逞，保持香港長期穩定繁榮符合包括英國在內的各方利益。中方再次敦促英方認清現實和大勢，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要給中英關係製造新的障礙。