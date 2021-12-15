尼加拉瓜上周宣布與我國斷交後，外交部長吳釗燮14日與總統蔡英文出席「2021年台美日三邊印太安全對話」，進場前媒體喊話問斷交潮會否繼續？蔡英文轉頭對吳釗燮說「問你啊！」對此，前立委林濁水感到很奇怪，並提出兩個疑點指出，為何蔡英文要媒體追問吳釗燮？

對於媒體堵問斷交潮會繼續嗎？，蔡英文聽到，回頭對一旁的吳釗燮說，「問你啊」。林濁水今天(15日)在臉書上發文指出兩個疑點，一是為什麼不回，「問北京啊」；二是，外交大政方針政策決策程序：總統─國安會秘書長─外交部長？總統為什麼要媒體追問吳釗燮？

此外，針對這個問題，吳釗燮表示，最近這陣子我們看到國際局勢劇烈變化，包括美國為首的民主陣營，以及中國大陸、俄羅斯為主的威權陣營，雙方激烈角力。尼加拉瓜的狀況就是上個月舉行的選舉，的確發生一些讓人痛心的事，包括把所有可能挑戰總統權威的人都抓起來關，引起以美國為首的民主陣營制裁，尼國總統因此找上中俄。

吳釗燮也說，外交部同仁為了捍衛邦交，已盡了最大努力，不過民主國家陣營與威權主義陣營激烈對抗的戰略局勢仍在升高。中國大陸不顧台灣人民感受，侵襲、掠奪我們的外交，奪走我們的邦交國，相信國人同胞跟我們感受都是一樣，大家都會對中國加以強力譴責。