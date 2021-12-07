美國方面宣布外交抵制北京冬季奧運會後，韓國外交部發言人崔泳杉7日表示，韓方一貫支持北京冬季奧運會圓滿成功。

韓聯社報導，崔泳杉7日在韓國外交部例行記者會上提到，韓方始終支持北京冬季奧運會取得圓滿成功，一貫希望北京冬季奧運會能為東北亞乃至全世界的和平穩定和朝韓關係發展做出貢獻。

崔泳杉稱，韓國外交部不宜對他國政府的外交決策置評。美方此前透過外交管道向韓方通報其外交抵制北京冬季奧運會的決定，但未要求韓方參與其中。

對於韓國政府人士派遣計畫，崔泳杉表示，詳情尚未敲定。據悉，中方要求韓方提供北京冬季奧運會開幕式出席人員名單，大韓體育會依慣例在網路報名系統上登記將由韓國文化體育觀光部長官出席。

與韓國相比，日本首相岸田文雄7日接受採訪時表示，將「以國家利益」判斷如何應對北京冬季奧運會。「將綜合考慮奧運會及對我國外交的意義等，從國家利益的觀點做出自主判斷」。

對於美國舉動，中國外交部發言人趙立堅7日回應稱，中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。並警告稱，美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家拭目以待。