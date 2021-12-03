封測龍頭日月光投控(3711)透過出售中國大陸子公司優化當地封測布局及資源運用，可望挹注每股盈餘達4.06元，外資認為此次交易估值合理、對封測業務整體影響有限，且有助改善資產負債結構，明年配息金額有望進一步增加，在本益比偏低下高殖利率可期。

日月光投控11月8日起首度實施庫藏股，股價觸及107.5元後一度拉回99.5元、近日再度上攻，今（3）日開高後在買盤敲進下穩揚走升、勁揚4.76％至110元，截至12點20分維持逾4％漲勢，領漲封測族群。不過，三大法人本周迄今仍賣超達9097張。

日月光投控第四季旺季營運力拚高檔續揚，投顧法人預期第四季封測營收較第三季小增、年增逾25％，電子代工（EMS）旺季營收可望季增逾25％，帶動合併營收季增逾1成、年增近2成，與獲利同步續拚再創高，全年可望大賺逾1股本，明年配息金額可望增加。

而日月光投控宣布將昆山日月光、GAPT有限控股和旗下香港全球先進封測、威海日月光、蘇州日月新、上海日榮等子公司股權，以14.6億美元對價出售給北京智路資本，預計12月完成交易、認列處分利益6.28億美元，估可挹注第四季每股盈餘約4.06元。

外資認為，此次出售廠區約貢獻日月光投控封測營收7.5％、總營收4～5％，出售後約影響每股盈餘5％，但可透過業務實力填補缺口，對整體營運影響有限。此次交易估值合理，並有助改善資產負債結構，明年配息金額可望進一步增加，並持續尋找合適投資併購標的。

亞系外資認為封測代工（OSAT）產業被市場低估，相信半導體產業正處於強勁上升周期的初期階段，日月光投控2021～2023年可望維持高稼動率及更好的定價環境，更高的毛利率則帶來更好的現金流，配合本益比偏低，可望在穩健獲利成長基礎上帶來高殖利率。

亞系外資對此維持日月光投控「優於大盤」評等，目標價自146.2元調升至172.5元。2家歐系外資分別給予「優於大盤」及「中立」評等，目標價120元、107元。2家美系外資則均維持「持有」評等、目標價分別為118元及108元。

此外，日月光投控預計至明年1月7日間實施庫藏股，於90～150元間買回5.5萬張，若低於下限仍將持續執行，買回總金額上限82.5億元。截至1日，公司已斥資3.81億元買回3690張、平均價格103.4億元，累計持股占已發行股數1.15％。