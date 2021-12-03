針對四大公投領銜人指稱政府行政不中立，並以公帑阻擋民意，行政院發言人羅秉成今日表示，公投是「對事」（政策）的決定，跟選舉是「對人」（候選人）的抉擇，二者性質顯然不同，公投是直接民意的展現，行政院是「當然反方」，本於職權向民眾說明，所謂行政院沒有申請許可設立辦事處就不可以自任反方進行公投宣傳，完全錯誤，有人刻意加以扭曲解釋、混淆視聽，令人遺憾。

羅秉成重申，不論是相關公投法規的明文規定，或是銓敘部依職權針對行政中立法的解釋，都已明確指出行政院依法是公投案的反方當事人。中選會再次對外說明行政院是「當然反方」，不適用申請許可設立辦事處的規定。

羅秉成表示，對於公民投票案所涉及的重大政策，政府有責任透過各種管道及方式，使民眾容易瞭解政策內容，適時對外界說明並辯護政策立場，即時澄清相關錯誤訊息，向人民報告政府的反方立場與理由，以滿足人民「知的權利」，讓國家的主人能夠對於各項公投案做出理性的判斷。

羅秉成指出，蘇院長所進行的各場次公投宣講，不僅是本於職責所在的「公務」，更是履行政府機關的「義務」，是必要的丶正當的也是合法的，並無違反行政中立的問題存在。

羅秉成強調，蘇院長在每一場公投宣講時，皆一再表達人民才是國家的主人，並呼籲民眾於12月18日為國家發展出來投票，讓台灣能夠更有力，政府也將繼續用盡心力鼓勵民眾出來投票，四大公投領銜人指控政府以公帑阻擋民意等語顯然有誤，且與事實有極大的落差。