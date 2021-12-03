高雄環狀輕軌C17到C20路段，11月完成履勘後，交通部3日發布營運許可函，高雄市政府捷運工程局3日表示，將儘速規劃辦理通車事宜，至於C20台鐵美術館站到C24愛河之心站的美術館段，預計明年底完工通車。

高雄捷運局表示，高雄環狀輕軌C17到C20路段，今年11月19日完成履勘，捷運工程局11月22日完成營運前須改善事項，並提報交通部申請營運許可，交通部3日正式函發營運許可。

高雄捷運局長吳義隆指出，高市府對於輕軌營運通車非常重視，初勘後2天內，即完成履勘前應改善事項，履勘後2天內，即完成所有營運前應改善事項，就是希望儘快滿足市民對於輕軌通車至美術館及與台鐵達成連結轉運的期待。

吳義隆表示，輕軌C17到C20路段通車後，營運路線將達14.7公里，服務範圍可由現行23站增為26站，除擴大通勤、就學、旅遊的服務需之求，屆時，輕軌將可轉乘台鐵美術館站及鼓山站等快捷站區，可讓更多市民或外地遊客，經由方便的軌道交通轉乘，前來美術館、駁二及港區遊憩，有利增加美術館園區及駁二觀光休閒人潮。

吳義隆指出，輕軌二階美術館路、大順路段，為下一階段努力的目標，C20台鐵美術館站到C24愛河之心站的美術館段，預計明年底完工通車，至於C24愛河之心站到C32凱旋公園站的大順路段，預計112年底完工通車，讓輕軌與紅橘線捷運，乃至於台鐵，共同串聯形成大眾運輸綿密路網。