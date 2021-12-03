中央開放量販店打疫苗 柯文哲嘆：舊的點都打不滿了開新的幹嘛？

新冠肺炎Omicron變異株來勢洶洶，中央除開放第3劑疫苗施打，為拉抬第2劑接種率，擬與量販店、百貨合作設立接種站，台北市長柯文哲3日上午才轟「整死大家」，下午又嘆要怎麼打他都沒想好，批評中央疫苗政策應按部就班，且北市提供的注射量都打不滿，竟還要開量販店進行接種，「有的時候真的是中央跟地方脫節。」

柯文哲下午出席樂齡運動指導團成果展，媒體詢問他對中央開放量販店打疫苗的看法？他表示，中央下令之後，變成市府周五、周六要來開會，要怎麼打他都還沒想好，到底什麼疫苗下來也不知道，「這實在是...疫苗政策還是要按部就班。」

媒體追問，北市預約率不高，為何還要開放量販店？柯文哲對此指出，中央現在把疫苗預約系統全部收繳，目前台北市每個禮拜可提供28萬的注射量，但電腦系統在中央手中，理應負責配對，但市府發現最近這幾期都出狀況，副市長蔡炳坤也說配對率很差，到底是發生什麼事？

「顯然中央疫苗預約系統已失靈。」柯文哲直言，北市準備注射量，中央負責配對民眾，當我們都準備好要來打，現況卻是打不滿，目前體系之下每個禮拜可以打28萬，結果現在打不到5成，那去開新的據點幹什麼，舊的點都打不滿了，「我覺得那個設計實在是，有的時候真的是中央跟地方脫節。」