外電引述消息人士指，商湯科技計畫在6日建簿（BookBuilding），集資額會由此前傳出的10億至20億美元（約78億至156億港元），縮至7.4億至7.7億美元（57.65億至59.99億港元）。據指，商湯科技計畫10日定價。中金、海通及滙豐為商湯科技的聯席保薦人。

消息指，商湯科技計畫出售擴大後股本約4.5％，估值介乎165億至171億美元（1285.47億至1332.22億港元），基石投資者會認購逾一半的流通股。據指，市況具挑戰，加上投資者憂慮，導致商湯科技決定在港出售較少股份。

據最新提交的招股文件，截至2021年上半年，商湯收入為人民幣（下同）16.5億元，年增長91.8％。股東應占虧損37億元，去年同期為虧損6.2億元。經調整虧損率為35％，去年同期為133.6％。

文件引述弗若斯特沙利文報告， 全球人工智慧軟體市場規模預期將於2025年達到1218億美元，自2020年起計複合年增長率達31.9％。

據商湯科技8月底的初步招股書表示，中國不斷變化的法規，特別是針對敏感數據處理方式的法規，可能會影響其業務，但公司無法量化新規則的影響。「我們現階段無法預測修訂草案的影響，我們將密切關注和評估規則制訂過程中的發展......修訂草案的影響仍不確定修訂草案是否適用於本公司的業務、或未來的監管變動是否會對類似本公司之公司施加額外的限制。」

另一方面，在中國和美國貿易緊張局勢下，商湯科技成為2019年被列入美國實體清單的8家中國科技公司之一。商湯科技當時表示，強烈反對美國的禁令，並將與有關當局合作解決問題。

該公司在招股書中指，「倘附屬公司繼續長期名列實體清單，我們可能無法於若干業務領域進行有效競爭，業務、經營業績及財務狀況可能會受到重大不利影響。」

不過，該公司補充，「列入實體清單並無對我們的業務造成任何重大不利影響。此外，截至最後實際可行日期，概無我們的重要投資者、客戶或供應商由於列入實體清單而撤回投資或不再與我們開展業務」。然而，商湯科技稱，會努力讓北京商湯從實體清單中移除，並將在合適機會出現時盡快提出移除請求。