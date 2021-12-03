越南解封、上工率提升，越南廠產線已恢復正常生產、產能全開，加上全球疫情趨緩，運動、戶外服飾需求強勁，客戶下單動能增強，福懋（1434）指出，第四季營運成長動能可望延續到2022年的首季。

受疫情影響，市場預期，第三季，會是福懋今年營運谷底。福懋第四季營運已回溫，10月合併營收27.23億，月增8.44％、年增14.66％。

下游客戶的開工率提升，下單動能增強，福懋指出，第四季長纖布、輪胎簾布訂單及出貨都比第三季及去年同期成長。另外，又有遞延出貨加持，預期第四季的營運會比第三季好。

而隨著全球服飾消費市場回溫，福懋指出，運動、戶外服飾客戶需求增、下單動能增強；而車廠晶片短缺逐步舒緩，產項中的長纖布跟輪胎簾布訂單量持續增加，這對明年的營運有加分。

對於明年上半年的營運審慎樂觀看待；福懋指出，反映原物料成本上揚，新訂單有轉嫁；加上明年2月越南同奈廠擴產，每月增加100萬碼布的產能，因此，明年第一季的營運應有穩增長的空間。