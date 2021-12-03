福邦證券（6026）3日舉行法人說明會，今年前十月累計EPS達3.68元，創歷史新高。福邦證券董事長林火燈表示，今年的成績單令人欣慰，不僅是EPS創新高，且反應出福邦過去幾年一直堅持做專業的投資銀行的方向是正確的。

福邦證券總經理林瑛明則表示，福邦證券的核心價值在於「厚植企業成長潛力、提升客戶資產價值」，核心客戶則鎖定在市值20億美元以下的具發展潛力發行公司，以及優質的高資產管理客戶，為公司創造出獲利動能。

福邦今年前十月自結損益10.53億元，累計EPS達3.68元，今年IPO承銷案達5件，主辦SPO承銷14件，全年登錄興櫃可達6件，今年累計財顧案件7件，今年股代新增18家，累計達269家，服務股東人數430餘萬人。

今年也募集第一個私募基金，以後將持續募集，擴大資產管理規模。

在股市上漲，加上主辦承銷件數增加，轉投資創投、證投顧均有斬獲之下，福邦今年前十月累計營收達17.22億餘元，較去年同期增加13.08億元，年增率315.93％；今年前十月稅後淨利10.256億元，較去年同期增加9.34億餘元，成長10.3倍，以加權平均股本計算累計EPS3.68元。

林瑛明表示，預期明年年中，聯準會（FED）升息的機率極高，股市波動度將加大，大盤成長空間恐不若今年，投資策略應著重選股不選市，宜於具長線成長趨勢產業中，挑選經營穩健的公司。