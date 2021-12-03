大陸國台辦發言人馬曉光3日發布新聞稿表示，第十三屆海峽論壇將於12月10日在福建舉辦，主會場設在廈門，11日舉辦論壇大會，將於有關設區市和平潭綜合實驗區舉辦相關活動。本屆論壇面向台灣青年提供了1603個工作崗位，將簽訂鄉建鄉創、人才培養、台青創業、行業合作等領域多項協議。

馬曉光表示，海峽論壇目前各項籌備工作基本就緒。論壇組委會邀請了台灣有關政黨代表、台灣主辦單位代表，以及台灣行業精英、社團負責人、工青婦、鄉鎮村里、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓，以不同方式出席論壇相關活動。

馬曉光表示，本屆論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，採用線上線下結合、集中分散結合的舉辦方式，安排論壇大會和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊41場活動，同期舉辦15場活動。

馬曉光表示，從6月份開始，已陸續有20多場活動成功舉辦，1500多名台灣同胞參加，線上台胞10萬多人參與互動交流，相關話題網路閱讀量超過2000萬。