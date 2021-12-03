苗栗縣長徐耀昌在反菸拒檳榔公約簽名支持。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌3日上午到竹南國中和大家一起反菸拒檳榔。（謝明俊攝）

根據統計，苗栗縣國中生吃檳榔率高達1.46％，遠高於全國的0.83％，吸菸率則為3.6％，也高於全國平均的3％，為了有效降低縣內青少年吃檳榔及抽菸惡習，苗栗縣長徐耀昌3日參加在竹南國中舉辦的反菸拒檳榔宣導活動，希望讓青少年遠離香菸檳榔殘害，保障健康。

縣府衛生局表示，每年的12月3日為「國際檳榔日」，依照國內研究顯示，青少年以在國小5年級至國中2年級期間，會開始試並養成吸菸習慣者居多，而綜合各國究結果認定，嚼含菸草的檳榔，同時吸菸與嚼檳榔，對人有致癌性，且考量青少年時期對於健康態度的行為可塑性高，如果適時給予正確的衛生教育，可以有效降低青少年的吃檳榔及吸菸情況。

為了讓縣內青少年、國中學生降低抽菸吃檳榔習慣，苗栗縣政府衛生局及教育處，3日上午邀請全縣國中校長，在竹南國中參加反菸拒檳榔健康公約簽署，縣長徐耀昌親臨會場擔任見證人。徐耀昌希望青少年朋友們為了自己健康，要遠離香菸及檳榔，保障自己身體健康。

竹南國中校長郭芳江表示，校方一直非常支持反菸拒檳，以「陽光活力 全校動起來」為主題，全面推行戒菸拒檳措施及活動，落實健促六大範疇，我們動員各處室一起行動，從政策落實，結合藝文課程及競賽活動，進班宣導及創新菸檳桌遊防制課程，親職教育活動辦理，甚至拍攝微電影向家長宣導，戒菸檳小團體輔導以耕田樂為試點，落實做中學，學中做的教育理念，勞力營造美好的無菸校園。

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