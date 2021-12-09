82歲的林老阿嬤因為口內的假牙太老舊，內鉤變形後不斷刮傷右舌，導致反覆發炎、潰瘍，最後竟因此罹患舌癌。（謝瓊雲攝）

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方呼籲，若口腔內黏膜、舌頭因為假牙、真牙崩裂形成的尖銳角反覆刺激摩擦，舌破、嘴破超過2周反覆發生未痊癒，就應該趕快就醫檢查。（謝瓊雲攝）

南彰化82歲林姓老阿嬤，長年來不抽菸、不喝酒也不曾吃檳榔，作息正常還可以下田農忙勞動，不料最近半年來老是反覆舌破、潰瘍，在女兒勸說下就醫檢查，竟是罹患舌癌，而肇禍的兇手正是口內的假牙。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，阿嬷假牙的內鉤變形後，不斷磨擦刺激右舌，使得舌頭黏膜反覆破皮發炎潰瘍，進而誘發基因突變，導致舌癌。

許嘉方為阿嬤進行口腔觸摸，懷疑是半口假牙的內鉤變形，與舌頭不斷磨擦導致右舌反覆發炎潰瘍；阿嬤也自述確實有感覺到右邊的舌頭會被磨破，因為不覺得很不舒服，就沒有多加理會。

許嘉方說，他請阿嬤先不要再戴著假牙，避免情況繼續惡化；進一步病理切片檢查及正子攝影，確診阿嬤右舌潰瘍處已有2公分大的腫瘤，頸部淋巴結處也有有2個小腫瘤，經手術清除，出院後恢復情況很好，接下來仍要進行化療和放射線治療。

阿嬤說，自認身體一直很硬朗健康，還能下田種稻、拔草，半年前開始舌破，一再反覆發生，自行去耳鼻喉科診所檢查，醫師告訴她只是舌破，擦個藥、飲食清淡一點，不久就會好；沒想到好了之後，沒多久同一個位置又再度發生潰瘍，加上食慾降低，孝順的女兒主動帶著她來彰化醫院找許嘉方醫師詳細檢查，才發現竟是得了癌症。樂觀地的她說，雖然年紀大了，還是決定接受手術，相信一定會好起來的。

許嘉方指，多數民眾應該都有過舌頭、口腔黏膜潰瘍，也就是俗稱舌破、嘴破的經驗，大部分來說，大約一星期就會好，但老阿嬤卻長達數個月都沒完全好，就是不尋常的警訊。

他說，多數長輩節儉，捨不得花錢更換假牙，導致假牙損壞變形仍將就使用，導致口腔內黏膜反覆破皮潰瘍而導致口腔癌的案例不在少數，呼籲民眾如果出現這種情況或嘴破反覆發生，一定要趕快就醫。而不只戴假牙的老人家不能輕忽，若因真牙崩裂有尖銳角摩擦刺激口腔內部位，也要趕快就醫請牙醫處理，避免過度摩擦接觸。

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