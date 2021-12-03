美國電動車商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）自11月8日以來，陸續賣出其持有逾1000萬股自家公司股票，累計套現逾100億美元。若要兌現賣掉一成持股的承諾，外界估計他還要賣出1200萬股持股。

根據他向主管機關申報資料，其行使選擇權而買進逾210萬股特斯拉股票後，2日就賣出逾93萬4091股持股，價值10.1億美元。他行使選擇權後就賣出部份持股，是要套取現金繳納因取得股票而產生的所得稅。

特斯拉股價2日下跌約1％收1084.6美元。股價在11月4日創1243.49美元盤中新高，終場創1229.91美元收盤新高。馬斯克11月8日開始賣股，9日股價重挫12％。

馬斯克9月中計劃行使部份公司賦予的選擇權，在2022年8月限期前能以每股6.24美元，買進估計近2300萬股特斯拉股票。

但行使選擇權後衍生所得稅問題，他強調自己沒有收取公司薪資與獎金，手中只有股票，所以必須賣股套現才能支付預扣所得稅。

他不滿美國稅制，11月初在推特抱怨並讓大家投票其是否該出售其特斯拉一成持股。58％網友投票支持後，他兌現承諾開始賣股。

他已行使選擇權買進1070萬公司股票，累計賣出1010萬股持股，迄今套現109億美元。

經過近一個月多次行使選擇權後，外界估計他在明年限期之前，有權再買進逾1000萬股特斯拉股票。

馬斯克目前持有約1.7億股公司股票。他接下來可能必須再賣出1200萬股持股，才能兌現當初賣出一成持股的承諾。

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