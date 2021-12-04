大陸央視新聞用戶端4日報導，中國國務委員兼外長王毅3日晚在與巴基斯坦外長庫雷希通電話時，就美方擬舉辦「民主峰會」進一步闡述中方立場。他說，美國的目的不在民主，而在霸權。是假借民主的名義，維護其在世界上的獨霸地位。是以民主為旗號，藉機干涉別國的內政。是濫用民主的價值，在世界上製造分裂。

王毅指出，在民主問題上，美國自身問題成堆，如果仍以民主的衛道士自居，那就是典型的道貌岸然。很多國家都認為，美國已經沒有資格給別國出試題、定標準，也沒有權利要求別國只能效仿美式民主。

王毅強調，如果要討論民主，就應該在聯合國的平台，本著相互尊重的精神，進行平等的討論。國際社會不妨作兩個測試。一是測一測各國是否認為美國是世界上民主的榜樣，他看結果會很尷尬。二是測一測各國人民對本國政府的滿意度，他看結果會讓某些國家下不來台。

王毅說，中國對自身的民主道路和民主進程充滿信心。中國特色社會主義民主是全過程人民民主，得到中國人民的廣泛擁護和支持。中方願本著開放包容的態度，同各國就民主和人權問題開展充分交流。大家取長補短，共同提高，一起促進全球的民主和人權事業。中方也願同各方一道，維護公道正義，抵制冷戰思維，捍衛和發展真正的民主，切實維護發展中國家的正當合法權益。