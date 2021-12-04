為拚四大公投全部過關，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起夜宿活動，力拚公投。媒體人韋安昨(3日)對此在臉書表示，羅智強兩個不怕死，也就是不怕被「告死」、不怕「累死」，綠營可能也真拿他沒辦法了。

3年前大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北市議員羅智強在臉書痛批，逼死蘇的就是駐日代表謝長廷及民進黨、一群「會掉淚的鱷魚」，謝認為言論不實，提告求償100萬元。台灣高等法院認同一審判決，認定羅是善意發表的適當評論，11月30日駁回謝的上訴，判決免賠確定。

韋安昨在臉書分析，羅智強不怕被「告死」，已經被告了7、8件官司，結案幾件都贏了，包括最新謝長廷告的那件，還有他不怕「累死」，街講4、5百場，為公投連署，騎單車、電動車環島兩圈，拚公投過關，還要全台灣睡49天。

因此他分析，「羅智強選高雄的概率，應該已超過8成以上。」然而對於2022年選舉，國民黨主席朱立倫2日被問及對羅智強有什麼期許、希望他扮演什麼角色？羅智強是國民黨最有戰力的一位戰將，「哪邊需要他，他都會全力以赴」。

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