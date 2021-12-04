麥當勞原來有這像超方便的服務！有民眾前往麥當勞用餐時發現，自助點餐機中有「送餐到桌」的服務，讓他相當好奇這個服務到底是給誰用的？貼文引起討論，用過的人都說讚「用爆啊」、「每次都送得很快」。

一名網友1日在PTT上發文表示，他每次按點餐機都會看到送餐到桌的選項，之前詢問麥當勞的店員得到的答案是：「不建議使用那個服務」，讓他感到納悶店員給的答案似乎卻是不希望客人使用，「那這個服務到底是給誰用的啊？還是該店員的回答純屬個案？有人有用過的心得嗎？」

許多用過的網友也分享使用心得，「我都會用這個選項，桌上擺個牌子他就把餐送過來很方便」、「用爆啊，人多時不用站在那裡等餐很爽，人少時我剛坐下餐點就送來了」、「我都會用，桌上擺個牌子他就把餐送過來很方便，不然還要等不知道幾號的叫號，那個螢幕號碼提前按掉只是造成雙方的困擾而已」、「我每次都會用，送餐很快速」。

而針對店員給的回答，也有網友分析原因「店員當然不建議，他要走過去送餐很不方便」、「點餐機目的要降低人力成本，怎麼還會鼓勵你加選人工服務」、「還要派人力送餐」、「但是店員也少了啊，誰有空送，會不會等很久呢，我是沒用過啦」。