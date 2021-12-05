今年調查員有台北、彰化、嘉義、台南、屏東鳥會的鳥友，來自嘉大、南大、屏科大的生態社團及研究室成員，也有園區的志工與一直關注並協助調查的夥伴們。（水雉生態園區提供／劉秀芬台南傳真）

台南市官田水雉生態教育園區5日舉行冬季水雉調查，水雉數量為2252隻，較去年增加532隻，但菱角田的減少，讓人感覺擔憂。

菱角鳥大調查到今年進入第7年，水雉數量自2016年破千後，數量都維持在1000隻以上，每年的增減有些差異，但大致呈現上升的趨勢。

水雉生態教育園區今年的菱角鳥大調查於5日進行，有36組共124人調查員共同參與。日出後調查員分別至各可能有水雉的區域進行調查，中午11點前結束調查並將調查結果帶回水雉園區，統計出當年度水雉的整體數量。

今年參與調查的調查員有台北、彰化、嘉義、台南、屏東鳥會的鳥友們，來自嘉大、南大、屏科大的生態社團及研究室成員，也有園區的志工與一直關注並協助調查的夥伴們。

彰鳥、嘉鳥、南鳥、屏鳥、嘉大、南大的調查員們從調查的前兩年就已經加入調查的行列，至今已經參與調查超過5年的時間，因為大家參與，使得菱角鳥大調查可以順利完成。

除了長期參與調查的老鳥調查員們，今年也有新的調查員加入，以老鳥帶新鳥的方式，展現了菱角鳥大調查公民參與的性質，也希望透過這樣的方式，讓更多人能加入鳥類調查的行列。

今年80.2％的水雉在官田區被記錄到，官田區仍是水雉的主要分布的區域。下營9.6％為水雉數量次多的區域，其他六甲、麻豆、鹽水、新營、柳營、歸仁、山上也持續有水雉記錄。今年新增加的樣區─白河，則在睡蓮池調查到了12隻的水雉。

此外，調查員回報時，普遍提到整體環境的變遷，有好幾位調查員發現，很多原本是菱角田的區域都沒種植菱角了，雖然在其他塊區域水雉數量仍是很多，但菱角田的消失，讓他們為水雉的未來非常擔憂。