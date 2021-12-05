中信兄弟強打者詹子賢6日將要住院，準備將困擾他多時的骨刺摘除，即將動刀的他不見緊張心情，反而笑說「滿期待的」，原本他還擔心開刀會趕不上球隊封王遊行，好在日期訂在12日，「真的很期待封王遊行。」

詹子賢在總冠軍賽前就陸續拜了台中的南天宮、球場附近的土地公廟，還到台南蘇厝長興宮拜「乾爹」，祈求神明能夠保佑他，最後球隊順利以直落4奪冠，他也獲選總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。

球隊奪下相隔11年的冠軍後，詹子賢也展開還願之旅，3日他前往南天宮感謝關聖帝君，還寫下「大哥！我來了哦。明年再寄票給你看我們比賽。」昨天則到台南拜「乾爹」，但車才剛開過廟門口，就看到妙方掛上大紅布條，寫著「狂賀中信兄弟勇奪2021年中華職棒總冠軍，39詹子賢榮獲總冠軍賽MVP」。

詹子賢笑說，昨天是爸媽先進去，自己為了要住院先去快篩，結束後到廟門口時看到有掛東西，就坐在車上看上頭寫了些什麼，「看到後有點不想進去，很不好意思，想直接回家。」

他也透露自己還願的內容，主要是感謝神明保佑，讓他有健康的身體能打完總冠軍賽，詹子賢說：「未來我會常來拜拜，我以後會常常來拜拜，希望繼續保佑我健康打好球、賺多一點。」

明天詹子賢將住院，7日動刀，這也是他人生中首次住院，但他未見緊張神情，反而十分期待，「不知道為什麼，可能因為從小到大都滿幸運，身體都算滿健康的，沒有到很大的（傷病），只有感冒吊過點滴。」動刀清除骨刺，詹子賢預計2個月後就能開始傳接球，有機會趕上春訓。