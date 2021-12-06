位於高雄前鎮的「亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室」6日開幕，然而不僅有廠商自稱「英粉」，甚至連辦公室內部都有「小英小英讚讚讚」的標示。國民黨青年團前總團長、現任國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒質疑，難道連亞灣新創園這種引進與媒合國際第一流技術廠商的場域，都要拍蔡英文總統馬屁？不僅離譜，更是丟人！

呂謦煒指出，「亞灣新創園暨5G AIoT專案辦公室」是由經濟部中小企業處主辦，財團法人資訊工業策進會執行。在開幕活動上邀請廠商與總蔡英文對談，結果卻有廠商自稱資深英粉，此外還有以蔡英文的愛貓「蔡想想」為主題的電子動畫看板，辦公場域甚至還有「小英小英讚讚讚」等裝飾！

呂謦煒質疑，過去國軍就曾有被批評在拍蔡英文馬屁的紀錄，這次難道是經濟部想拍蔡英文總統馬屁嗎？拍馬屁拍到這個份上，實在太過離譜！在全世界廠商面前展現臺灣的馬屁文化，更是丟人！