違章拆了！顏寬恒開怪手敲下第一塊磚。（盧金足攝）

違章拆了！顏寬恒開怪手敲下第一塊磚。（盧金足攝）

違章拆了！顏寬恒開怪手敲下第一塊磚

顏寬恒家族在南屯區楓樹里817地號公設保留地，成為台中市第二選區立委補選的爭議箭靶，顏寬恒7日上午8時30分在這處招待所前，坐上怪手敲下第一塊磚。

國民黨參選人顏寬恒家族在南屯區楓樹里817地號公設保留地興建的招待所，外牆已以紅漆噴上「拆」字，市府都發局11月29日通知違建人配合實地勘查，合法建築物兩側有增建，另臨近大同九街有加蓋一間小建物，違建共3處，違建總面積約500平方公尺。

都發局11月29日開立違章建築認定通知書，發函限期違建人14日內自行拆除，規定12月13日前自行拆除，強調對違建處理一貫秉持依法行政立場，要求違建所有人自行改善，逾期未改善依違章建築排拆優先順序原則辦理。

為減少違建議題延燒，顏寬恒對家族在南屯的用地問題，強調一切按照法律規範，拆除作業由委託的工班處理，拆除與保留的地方，全都照台中市府規定執行。