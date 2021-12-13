台中市立委第二選區候選人顏寬恒13日下午痛斥NCC放任政論節目成「議顏堂」，繼炒米粉之後，有媒體緊追地方說明會其他小吃議題，顏寬恒表示，請民進黨政府直接要求顏寬恒不要跑攤，「只要政府下令，我就不跑」。

顏寬恒無奈指出，米粉不能炒，攤也不能跑，請民進黨政府直接要求顏寬恒不要跑攤，只要政府要求他不跑攤，他就不跑；如果他（政府）說從現在開始，不管婚喪喜慶，只要有餐會，顏寬恒不要跑攤，「只要政府下令，我就不跑」。

至於前台中市長林佳龍提出第5個不同意為黑金派系復辟，顏寬恒表示，林佳龍過去擔任台中市長時，因空汙防治不力，被人民唾棄才下台，我們必須要正視這個問題，台中市第二選區所有鄉親在意的是，候選人能為地方謀求什麼福利，能夠為鄉親代言，也能為鄉親爭取，台中市第二選區所有人都是希望能安居樂業，有良好的空氣品質，關於這一點，林就做不好，還有什麼權力要求其他人。

顏寬恒話鋒一轉反批對手說，林靜儀了解地方發展及地方情況嗎？她知道地方的需要嗎？對於中火未來一個防治，她沒有給我們回應，反而還告訴我們，如果公投不過，第二選區的中火必須要吞下500萬噸的燃煤；針對政論節目成「議顏堂」，顏寬恒更反問林靜儀認同這樣的新聞暴力嗎？