威盛(2388)宣布，推出威盛Mobile360 M800視訊車載資通系統，使車隊營運商能夠快速方便地為公車、卡車等大型車輛增添先進的碰撞警示和駕駛人監控功能。

威盛Mobile360 M800包含堅固耐用的極輕巧系統、面向前方的ADAS相機、朝內的DMS相機和選配的ADAS顯示螢幕，可輕鬆安裝於各種規格的駕駛座艙，並確保攝影鏡頭安裝於最佳位置，以偵測前方道路上的潛在危險與分心駕駛、困倦、使用手機和抽菸等行為。可選的ADAS顯示螢幕，則可確保駕駛人在系統偵測到行人和其它車輛進入其車體前方的危險範圍時，能夠即時收到影像和音訊警示。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，由於其車體尺寸、重量以及需在繁忙的交通條件下，應如何掌握安全性的挑戰，使得駕駛公車、貨車與其它大型車輛成了全球最具壓力的職業之一。憑藉威盛Mobile360 M800視訊車載資通系統，為車輛增添最新的視訊車載資通功能，使商業和大眾運輸車隊運營商能夠快速、輕鬆地提高駕駛司機們的安全。

威盛在車載市場中深耕多年，主要瞄準商用車隊管理，包括計程車車隊、物流車隊、長途巴士以及工業車載，威盛車載解決方案透過可擴充的核心技術平台，著重感知、雲端以及系統三大面向，並透過模組化加快客戶部屬以及高附著力，也藉此續擴大客戶規模。