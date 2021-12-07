戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式宣布，眾人期待且最精彩刺激的年度壓軸《戰車世界》活動「2022 節日大作戰」 將於 12 月 9 日正式展開，並一路持續到 2022 年 1 月 10 日。今年的活動由好萊塢超級巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）擔任活動大使。阿諾將化身為指揮官親臨《戰車世界》與玩家一同加入戰鬥！「2022 節日大作戰」 將為玩家提供一系列特殊節慶活動內容，驚喜的裝飾任務和千載難逢的機會讓阿諾本人親臨擔任戰車車長。

一切將從車庫開始。玩家在 12 月 9 日首次進入車庫時將立即獲得第一份禮物 —全新美國 III 階加值中型戰車T3 Convertible，並將收到來自阿諾所指派的特殊任務。每天都會出現一個新任務，總共有32個任務。一旦完成27個任務後，玩家將能獲得「阿諾史瓦辛格」作為車長，由阿諾本人親自配音，並收入了一些阿諾的經典台詞，而且本身帶有三個技能（第六感、修理，加上情同手足為零歷練）。

完成每個任務後，玩家將獲得小箱子跟節日郵票。小箱子內的碎片可用於飾品機中製作標準跟大型裝飾品。今年，標準裝飾品將不分等級，其中一些甚至還包含阿諾演藝生涯中的彩蛋。標準裝飾品越多，歡樂氣氛點數越高，歡樂氣氛等級也越高。 另外，節日郵政允許玩家藉由積累節日郵票將小箱子以包裹的形式寄給朋友，寄件者還因此能獲得特殊獎勵。

《戰車世界》活動大使阿諾史瓦辛格表示：「《戰車世界》證明比任何其他東西都還要好，對於一個擁有渴望、決心和機敏的人來說，沒有什麼是遙不可及的。車長們，趕緊啟動您的引擎，別錯過「2022節日大作戰」的任何一刻！」

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「我們無比開心阿諾能參與今年的節日大作戰，這可說是我們玩家多年來的夢想！ 好好享受由阿諾領軍的「2022節日大作戰」，抓緊招募最偉大的動作英雄擔任車長的絕佳機會！」

更棒的是，團隊特地為活動準備了「2022節日大作戰」原聲帶，讓玩家能更沉浸在歡樂氣氛中！