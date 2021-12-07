台股股王股后面臨本夢比調整，股王矽力-KY（6415）不到1個月摔掉1350元，跌幅近25％。股后信驊（5274）今（7）日早盤來到2995元大跌4％以上，面臨3千元關卡保衛戰，在譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）及祥碩（5269）股價倒退嚕，相繼摜破2千元關卡，大立光（3008）勉強守住2千元，重返高價股三哥。

矽力-KY股價從11月17日盤中高點5490元，到今天盤中最低4140元、單日跌幅逾6％，波段跌幅更近25％，等於股價跌掉了四分之一，跌勢相當驚人，股王是否回測4千元整數關卡，端視近日法人操作動向、股價是否止跌。

股后信驊股價也緊隨著股王向下滑落，今天盤中最低跌破3千元整數關卡，到近午盤時力守3000元，但仍大跌130元，跌幅超過4％。

大立光股價今天多維持在紅盤之上，近午盤約在2040元小漲10元，力守2千元大關不墜。上述三檔是目前唯三維持2千元俱樂部。