台中市清水區7日清晨發生搶案，42歲王姓臨時工持刀進入超商大喊搶劫，蔡姓店員見狀緊急蹲低打電話報案，警方火速抵達，未得逞的王嫌見狀奪門騎機車逃跑，警方尾隨在後，順利逮捕王嫌及查扣水果刀，全案訊後依強盜案送辦。

清水警分局表示，今日清晨5時24分，王嫌手持刀械進入清水區中央北路超商，並向蔡姓店員吆喝搶劫，蔡見狀立即向警方報案，三田所巡邏員警立即趕抵現場，王嫌發現警方到場，在未搶奪任何財物情況下，隨即傖惶從店內快步走出騎機車逃逸。

警方發現王男逃離遂沿中山路往南一路尾隨，18分鐘後在中山路、華美街口攔查王嫌逮人，當場查扣犯案水果刀1把，王嫌坦承犯行不諱，全案將強盜案罪嫌移送台中市地檢署偵辦。

清水警分局表示，近來發生超商暴力攻擊事件，分局對於轄區超商規劃加強安全維護、巡邏以及超商有任何狀況，將以第一時間要最快速到場及處置，對於任何暴力案件絕不容忍、絕不寬貸。