超商桂冠經典湯圓售價調漲，1盒來到60元。（吳奕萱攝）

物價齊漲，舉凡泡麵、速食、各大餐飲等業者陸續調漲價格，隨著歲末冬至（22日）將到來，每年應景必吃的湯圓也被發現悄悄漲價，其中超商販售的「桂冠湯圓」經典芝麻、花生、鮮肉口味，去年原價1盒10入為52元，今年悄悄漲到1盒10入60元，漲幅達15％，門市店員也表示是近期調整售價。

超商業者表示，門市商品售價都為廠商提供，不清楚漲價原因，不過近期門市都有2件8折起、3件75折不等優惠做促銷，打折下來也相當於量販價格。本報致電桂冠公司，尚未針對漲價議題多做回應。