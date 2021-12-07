新北市長侯友宜7日前往泰山公有市場視察豬肉標示（戴上容攝）

新北市長侯友宜7日前往泰山公有市場視察豬肉標示（戴上容攝）

1218公投到數，新北市長侯友宜7日前往泰山公有市場視察豬肉標示，媒體提問，執政黨表示，不讓萊豬進來，恐影響台灣參加國際的貿易組織？侯友宜說，他所關心的是民生議題，如果吃的不好，身體受害也是自己，生命健康最重要，遠超過政治。

侯友宜於今(7)日前往泰山公有零售市場視察販售豬肉及使用豬肉相關產品攤商原產地標示情形，要求攤商防疫不忘食安，確保資訊透明。侯友宜說，新北市公有市場內4100攤都確實使用台灣豬，不使用萊豬，來源地也非常清楚，萊豬絕對不可以進來，尤其新北很多養護機構、學校、營養午餐、長照單位，市府都是嚴格要求用台灣豬。

面對媒體提問，蔡政府說不讓萊豬進來，恐會影響台灣參加國際貿易組織？侯友宜回應，他關心的是民生議題，人民的健康超過所有的一切，沒有健康的身體、沒有健康的生活，我們台灣怎麼往前走呢？顧好自己的生命健康遠超過一切嘛！身體沒有守好，生病是自己在不舒服，沒有健康，人生都是沒希望，這些遠超過政治的思維，最重要是把人民健康顧好，不讓萊豬進來，吃台灣豬，顧產業還能顧健康。