不少人買房時會優先考慮附車位的建物，但有網友在搜尋建物時，驚見一間超狂建物，附4個車位，且車位坪數加起來還比主建物大，讓他好奇詢問，車位比主建物大是什麼感覺。對此不少網友表示合理，還有過來人分享，當初把建商剩的車位全買下租人，現在每個車位都增值40萬元。

一名網友在PTT的home sale板發文表示，他因為無聊隨意滑賣房網站看建物，結果意外發現有一個建物，主建物37坪且附4個10坪車位，讓他直呼太誇張，好奇詢問車位比主建物大是什麼感覺。

該名網友分享建物詳細資訊，可見該物件總面積有98.08坪，但光是車位就佔了43.11坪。（圖／翻攝PTT）

從該名網友分享的截圖可見，該物件是4房2廳2衛的房子，總價1295萬元，總面積有98.08坪，其中主建物僅佔37.35坪、共有部分佔17.62坪，以及4個10.78坪的車位，共計43.11坪，比起主建物大上5.76坪。

文章一推出很快引起網友熱議，「我聽過一家公司總經理買大坪數豪宅，只是為了可以多選車位停」、「最近看新建案30坪叫我帶3個車位，建商車位不小心蓋太多」、「當辦公室很好用，或是愛玩車的」。

也有網友認為很合理，「很正常啊，我們家五個人也是一人一台車」、「停兩台車加兩台重機剛剛好，朋友來重機還可以壓縮成停一格挺好的」。其中還有過來人分享，當初買房時建商剩6個車位，討論過後決定將所有車位買下租人，現在每個車位都增值40萬元。