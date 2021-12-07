中國人民銀行將於本月15日起全面下調金融機構銀行存款準備金率0.5個百分點。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭7日表示，中國目前仍處經濟周期中期的放緩階段，降準正是經濟恢復正軌所需要的，大陸宏觀經濟背景有望進一步向好。

他認為，為穩定經濟增長，人行或在2022年進行更多降準。

他又稱，人行本次降準將釋放約人民幣1.2兆元的流動性，而對流動性和信貸的影響仍要取決於人行是否決定續作12月到期的中期借貸便利（MLF），但初步估計此次降準的影響應較7月小得多。