52名學員從1400名考生中脫穎而出。（移民署提供）

移民署7日舉行第9期移民班結訓典禮，52名學員從1400多名考生中脫穎而出，訓練期滿將派發至移民署各單位，其中有學員頂著英國巴斯大學營運管理碩士學歷、原本已錄取某科技公司年薪百萬的工作，但最後仍選擇當移民官。

到場主持典禮的內政部長徐國勇表示，移民署肩負守護國境安全、執行移民政策、推動多元文化等多重任務，亦是國安團隊一員，這期學員不少人取得社工師執照、精通多國語言，也有已服務於警界及海軍單位多年，仍舊勇於拓展職涯的廣度及可能性，為自己的人生增添更多色彩。

除了留英碩士外，還有一位學員年逾40，原本只是家庭主婦，但因嚮往接觸新移民相關工作，自費前往印尼語言學校，最後順利學會第二外語印尼語，加上勤學苦讀3年，最後終於考取，也將在此次結業、分發。

徐國勇表示，移民署1年多來，面對新冠肺炎疫情，全力執行各項人流控管，並與地方單位通力合作，有效阻絕非洲豬瘟的傳播管道，為台灣安全把關，期許新移民官加入後，從各項工作中學習成長，以同理心服務新住民，安全完成任務。