中國電商巨頭阿里巴巴一名女性員工8月時指控上司性侵，引發關注；事隔多月後，據陸媒報導，當事人周姓女員工指阿里巴巴已於11月底解雇了她。

陸媒大河報11日報導，周某接受採訪時透露，她收到公司寄來的「解除勞動合同通知」，其中指她「散布『遭到高管強姦，公司知情不處理』等虛假信息，引發社會強烈關注，給公司造成惡劣影響」。

周某表示，她的薪資發放至11月25日，此外未收到任何賠償。

另據德國之聲中文網今天報導，阿里巴巴發言人未立即回應在正常工作時間以外，尋求對該報告發表評論的電話和電子郵件。

這名阿里巴巴的已婚女性員工8月7日在網上公布一封8000多字的記述，細數自己被一名王姓主管強迫出差、陪酒時被一名張姓客戶上下其手，最後被兩人先後性侵的過程。

中國警方於當月14日公布調查結果，證實王姓上司與張姓客戶對她有強制猥褻行為，並逮捕兩人；但警方當時說，並無證據顯示兩人有性侵行為。

阿里巴巴之後解雇了該名王姓主管，包括阿里巴巴副總裁李永和在內的兩名高層主管則引咎辭職。

公司8月中旬表示將成立一個由5名女性高管組成的工作環境委員會，由集團副首席人力官蔣芳擔任主席，該委員會將成為包括反性騷擾在內的工作環境相關事項的決策機構，並將直接向集團董事會報告。

9月時，檢方撤銷對王姓主管的起訴，指他的強制猥褻不構成犯罪，因此不批准逮捕，僅作出治安拘留15天的處罰；張姓客戶則因涉嫌強制猥褻罪被批准逮捕，至今仍在關押中。

案件發展過程中，上述二人的家屬多次在網上發聲，稱周某「誣告陷害」；12月初，引咎辭職的李永和更控告周某名譽侵權。

對此，周某向大河報表示自己重度憂鬱，已在藥物治療，並說相信司法機關會依據法律對本案作出公正處理。

至於遭解雇一事，周某說自己心酸又無奈，「兩個案件當事人，一個被公安機關處以最高行政處罰，一個涉嫌刑事犯罪被移送起訴，司法機關的處理證明我反饋的問題並非『虛構』的事實」。

周某並表示，在案發後收到許多女性的留言說，也曾遭遇職場性侵和灌酒，卻沒有勇氣站出來，大多以忍氣吞聲和離職處理。

她說，「希望有一天，這個社會在面對性侵案件時，不再有對被害者的侮辱和謾罵，而是有更多呵護和關懷」。（編輯：周慧盈/沈朋達）1101213