新華社報導，大陸駐美國大使秦剛17日接受《科學與外交》雜誌執行主編、國際事務與科學外交部主任蒙哥馬利採訪時表示，中美應攜手應對全球性問題，共同管控新興技術帶來的風險。

秦剛指出，中美合作能為兩國人民創造更大福祉，也能使全人類更好應對充滿未知的未來。阻礙合作，包括對中國科學家和留學生的種種限制，將損害雙方的利益。

秦剛說，建交40多年來，中美關係歷經風雨，取得歷史性發展。雖然社會制度、歷史文化、發展階段都不相同，我們願同美方共同努力，相互尊重，和平共處，合作共贏。

他指出，中美科技交流合作曾為推動兩國關係健康發展發揮過重要作用，是中美關係的重要組成部分。40多年來，兩國在《中美科技合作協定》框架下的合作覆蓋了衛生健康、氣候變化、生態保護和核安全等領域。

秦剛表示，當今的中國外交的目標是維護世界和平，促進人類共同發展。我們更加注重科學技術在外交中的重要作用。例如在航太領域，中國願同世界各國在相互尊重、開放包容、平等互利的基礎上，開展航太領域國際合作。他說，氣候變化是人類共同挑戰，需要各國攜手應對。中美在氣候變化領域存在巨大合作空間。

秦剛指出，南南合作是發展中國家互相幫扶、互利共贏、共同發展的重要手段。中國非常願意同廣大發展中國家開展科技領域的交流合作。