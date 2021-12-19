王力宏認離婚李靚蕾，當初的聲明原本平靜理性，但李靚蕾之後發出長文，痛訴王力宏婚內劈腿、召妓，以及王家對她的羞辱霸凌，讓這8年婚姻的終結成為大風波，而她盼望得到丈夫的認錯與道歉，卻先等到遠在美國的前任公公王大中以親筆信砲轟她當年未婚懷孕，用胎兒逼王力宏結婚，且離婚後獅子大開口要錢要資源，面對再被詆毀，李靚蕾不願沉默，再發聲明，並拿出截圖實證，爆王力宏以妻小居住的豪宅為代價，命令李靚蕾收回指控。

王力宏離婚風波延燒，因老婆李靚蕾的長文聲明，讓他多年優質形象全毀，不料凌晨王爸爸王大中公開親筆信，為救子狂轟李靚蕾當年未婚懷孕，卻「挾胎兒威脅逼婚」，否則要爆料摧毀王力宏的事業，指兒子7年來生活痛苦，而雙方離婚程序已走了2年，兒子天天花幾小時跟孩子們相處，但卻被李靚蕾索討數億生活費、外傭、保母、司機等，而他們都同意交付，強調王家家世為和善待人，加上王力宏多年的表現，擔保兒子跟李靚蕾分居期間絕無出軌，「力宏不是敗類」，因此他的孩子也不該被灌輸這樣的印象。

對於公公的指控，李靚蕾發出七點聲明一一擊破，感嘆王父已經高齡80多歲，卻還要為了45歲的兒子出面說謊，還要拿親筆信拍照，讓她感到心痛也不可思議，覺得她與王力宏都是成年人，事情應該自己承擔負責，「一個中年人卻選擇躲在爸爸後面當白臉」，也覺得若非王力宏指導，王爸怎會知道如何聯繫媒體？

李靚蕾IG發文。(翻攝自jl.leilei IG)

李靚蕾表示，念在王力宏是孩子父親的份上，原本的聲明她寫得很保留，「很遺憾今天等來的不是你的道歉跟懺悔，而是再一次為了自保」，李靚蕾除了公開7點聲明外，還附上一張來自王力宏的私訊截圖，表示在昨天下午收到了這封簡訊，王力宏試圖用金錢收買，他說：「如果你現在發聲明道歉，跟大家說你昨天其實是神智不清發的文，現在跟孩子住的房子就給你」，而王力宏簡訊中明確表示是位於台北市仁愛路的豪宅「吾疆」，價值約4億台幣，屋內空間寬敞，客廳可輕鬆容納200人，更能欣賞仁愛路百萬夜景，而房子登記在王力宏的公司「宏聲文化公司」底下，李靚蕾也在文中表示，協議離婚時，她曾要求將這處共同生活的房子留給她跟孩子們，但王力宏拒絕，說可以借母子4人居住，但之後要還給他，這事情有雙方簽屬的文件佐證，是不可能亂造謠的。