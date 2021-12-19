王力宏於日前宣布和李靚蕾離婚，隔數日李靚蕾在社群發千字文指控王力宏婚內出軌等刷三觀行徑，而王力宏爸爸為幫兒子洗白，於18日深夜發聲明指控李靚蕾逼婚，且離婚後要贍養費，針對此事，許常德在臉書發文表示「已到了提油救火的效果」。

許常德在臉書針對父親為護子的公開信也為網友畫出經典語錄「1我是唯一贊成結婚的。2這個婚姻，從頭就是千瘡百孔，力宏勞心勞力，補東補西來維持婚姻。3分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。」

許常德分析，這三個經典句子背後藏著什麼藏不住的心態呢？「一是、沒有打算讓成年孩子獨立決定和承擔自己的婚姻。二是、只看到自己的兒子勞心勞力的經營婚姻，毫無察覺這樣的用字用語脫離現實的偏袒感，已到了提油救火的效果。三是、無憑無據（那兩年前就有嗎）」。

此外許常德認為，孩子已是這麼有成就的大人了，不要說是媳婦，連兒子都應該很難承受這樣的父母「用力經營」，這樣的介入是現代父母要特別注意的，會讓人感到連兒子都是很嚴重的受害者。

而網友看完也留言：「17歲就可能被王力宏帶去看過婦科，王爸爸寫這些到底有沒有良心，王爸口中的長痛短痛是別人家女兒一生的痛」、「這樣的一封公開信，足以看見家庭教育的重要。」「坐實了他們一家人對待一個小女孩有多冷漠，李小姐說的都更誠懇、真實。」、「意思是說被抓包以後兩年內的時間就沒有出軌，王爸真厲害， 連兒子兩年內有沒有出軌都知道啊？！」、「他老爹全文真意：我兒子搞大她肚子 ！是施捨她才娶她 ，她還不知感激！結婚後全家都不待見她 ！勉強容忍她。兩年前就分居 ，期間為維護兒子的形象不斷製造和樂假像 。我兒子也很痛苦 ！我們只是要一個傳宗接代的生產工具 。想不到她要的更多 ！給家族帶來困擾 。我是傳統家族觀念的人 。我兒在外的行為是輪不到這媳婦多嘴 ！」。