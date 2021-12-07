國防部長邱國正今日主持「國軍110年工作策進會議」，代表三軍統帥蔡英文總統，嘉勉官兵戮力戰備演訓與推動國防施政的努力與付出；並強調「處處皆戰場、時時都訓練」，期勉全軍密切掌握敵情，使訓練與作戰相結合，鍛鑄堅強的自我防衛戰力，捍衛國家安全。

此次會議在博愛營區舉行，召集國軍高階幹部與會，會議由各聯參報告111年重要政策指導，各軍司令部也針對年度戰訓工作，提出檢討與策進作為。

邱國正於工作指導時，特別強調依敵情威脅與防衛作戰型態，各軍種應建立「處處皆戰場、時時都訓練」的觀念，指導所屬依軍種與單位特性，採「以測驗代訓」方式，務實驗證平日訓練成果；同時更要注重訓練安全，凡事謀定而後動，按部就班，才能在安全的前提下，獲致最大的訓練成效。

邱國正並表示，國軍是一個大家庭，各級幹部應抱持「不否定前人，不貶低後進，不惡評同僚」的態度，發揮組織功能，落實工作節點管制，由上而下指導，從下而上支持，以指導代替責備，進而使官兵身心不受傷、權益不受損，打造團結、有向心力的部隊。